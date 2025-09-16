دوحه متحد خوبی برای واشنگتن است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌ کاخ سفید گفت که قطر متحد خوبی برای آمریکاست.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از حمله هفته گذشته اسرائیل به رهبران حماس در دوحه که خشم کشورهای خلیج فارس و سایر متحدان آمریکا در منطقه را برانگیخت، گفت که اسرائیل دیگر به قطر حمله نخواهد کرد.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا ‌نخست‌وزیر اسرائیل به او تضمینی داده است که این رژیم دوباره به قطر حمله نکند، به خبرنگاران گفت: «او به قطر حمله نخواهد کرد.»

وی بار دیگر تأکید کرد که دوحه «متحد بسیار خوبی بوده است و بسیاری از مردم این را نمی‌دانند.»

ترامپ افزود: «نتانیاهو «به قطر حمله نخواهد کرد، اما شاید به دنبال...» رئیس‌جمهور آمریکا البته جمله خود را به پایان نبرد.

وی اشاره کرد که انتظار دارد اسرائیل به تلاش برای هدف قرار دادن حماس در جاهای دیگر ادامه دهد.

