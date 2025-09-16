هشدار سازمان ملل نسبت به پیامدهای وحشتناک حملات اسرائیل در شمال غزه
سازمان ملل نسبت به تاثیر وحشتناک حملات رژیم صهیونیستی در شمال غزه هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل روز گذشته -دوشنبه- هشدار داد که حملات اخیر اسرائیل در شمال غزه که بنا به گزارشهای موجود منجر به قربانی شدن دهها نفر شده است، تاثیر وحشتناکی بر غیرنظامیانی دارد که رنج و گرسنگی شدیدی را تحمل میکنند.
وی افزود: «ما حملات مرگبار حمله نظامی اسرائیل را که در آخر هفته در شهر غزه شاهد آن بودیم، محکوم میکنیم. ما درخواست خود را برای حفاظت از غیرنظامیان و امدادگران و پایبندی کامل به قوانین بینالمللی تکرار میکنیم».
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) نیز نیز گزارش داد که هزاران آواره از حملات سنگین و بمباران جاده شلوغ «رشید» آواره شدند.
اوچا توضیح داد: «تقریباً ۷۰ هزار نفر به سمت جنوب، و غالبا به دیر البلح و خان یونس نقل مکان کردهاند. در طول ماه گذشته، تقریبا ۱۵۰ هزار نفر از مناطق شمالی به مناطق جنوبی آواره شدهاند».