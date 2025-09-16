هشدار سازمان ملل نسبت به پیامدهای وحشتناک حملات اسرائیل در شمال غزه

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل روز گذشته -دوشنبه- هشدار داد که حملات اخیر اسرائیل در شمال غزه که بنا به گزارش‌های موجود منجر به قربانی شدن ده‌ها نفر شده است، تاثیر وحشتناکی بر غیرنظامیانی دارد که رنج و گرسنگی شدیدی را تحمل می‌کنند.

وی افزود: «ما حملات مرگبار حمله نظامی اسرائیل را که در آخر هفته در شهر غزه شاهد آن بودیم، محکوم می‌کنیم. ما درخواست خود را برای حفاظت از غیرنظامیان و امدادگران و پایبندی کامل به قوانین بین‌المللی تکرار می‌کنیم».

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) نیز نیز گزارش داد که هزاران آواره از حملات سنگین و بمباران جاده شلوغ «رشید» آواره شدند.

اوچا توضیح داد: «تقریباً ۷۰ هزار نفر به سمت جنوب، و غالبا به دیر البلح و خان یونس نقل مکان کرده‌اند. در طول ماه گذشته، تقریبا ۱۵۰ هزار نفر از مناطق شمالی به مناطق جنوبی آواره شده‌اند».

