پنتاگون:
وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی اف-۱۶ به پرو را تایید کرد
پنتاگون از تایید فروش احتمالی جنگندههای اف-۱۶ به پرو خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پنتاگون از تایید فروش احتمالی جنگندههای اف-۱۶ به پرو خبر داد.
پنتاگون روز گذشته -دوشنبه- اعلام کرد که وزرات خارجه آمریکا فروش احتمالی جنگندههای اف-۱۶ و تجهیزات مرتبط و برنامههای لجستیک حمایتی به پرو، در توافقی به ارزش تقریبی ۳.۴۲ میلیارد دلار را تایید کرد.
پیمانکاران این قرارداد، «لاکهید مارتین»، « هوافضای جنرال الکتریک» و «آرتیایکس کورپ» هستند.