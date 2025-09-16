وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی اف-۱۶ به پرو را تایید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ‌پنتاگون از تایید فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۱۶ به پرو خبر داد.

پنتاگون‌ روز گذشته -دوشنبه- اعلام کرد که وزرات خارجه آمریکا فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۱۶ و تجهیزات مرتبط و برنامه‌های لجستیک حمایتی به پرو، در توافقی به ارزش تقریبی ۳.۴۲ میلیارد دلار را تایید کرد.

پیمانکاران این قرارداد، «لاکهید مارتین»، « هوافضای جنرال الکتریک» و «آر‌تی‌ایکس کورپ» هستند.

