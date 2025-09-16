خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پنتاگون:

وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی اف-۱۶ به پرو را تایید کرد

وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی اف-۱۶ به پرو را تایید کرد
کد خبر : 1686654
لینک کوتاه کپی شد.

پنتاگون از تایید فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۱۶ به پرو خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ‌پنتاگون از تایید فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۱۶ به پرو خبر داد.

پنتاگون‌ روز گذشته -دوشنبه- اعلام کرد که وزرات خارجه آمریکا فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۱۶ و تجهیزات مرتبط و برنامه‌های لجستیک حمایتی به پرو، در توافقی به ارزش تقریبی ۳.۴۲ میلیارد دلار را تایید  کرد.

پیمانکاران  این قرارداد، «لاکهید مارتین»، « هوافضای جنرال الکتریک» و «آر‌تی‌ایکس کورپ» هستند.

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی