علیه چند کشتی فیلیپینی اقدامات کنترلی انجام دادیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در حالی که «پکن» در حال تقویت ادعاهای ارضی و حقوق دریایی خود در منطقه مورد مناقشه «اسکاربورو» در دریای چین جنوبی است، گارد ساحلی چین امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که اقدامات کنترلی علیه چند کشتی فیلیپینی انجام داده است.

فیلیپین و چین مدت‌هاست که درگیر یک مناقشه دریایی در این آبراه استراتژیک هستند که شامل درگیری‌های منظم میان کشتی‌های گارد ساحلی و رزمایش‌های گسترده دریایی بوده است.

چین هفته گذشته طرح‌هایی را برای تبدیل اسکاربورو که پکن آن را جزیره «هوانگیان» می‌نامد و در فیلیپین با نام «پاناتاگ شوال» شناخته می‌شود، به یک منطقه حفاظت‌شده ملی تصویب کرد، اما مرزهای دقیق آن را اعلام نکرد.

