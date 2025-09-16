پکن:
علیه چند کشتی فیلیپینی اقدامات کنترلی انجام دادیم
گارد ساحلی چین از اقدام علیه چند کشتی فیلیپینی در منطقه مورد مناقشه دریای چین جنوبی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در حالی که «پکن» در حال تقویت ادعاهای ارضی و حقوق دریایی خود در منطقه مورد مناقشه «اسکاربورو» در دریای چین جنوبی است، گارد ساحلی چین امروز -سهشنبه- اعلام کرد که اقدامات کنترلی علیه چند کشتی فیلیپینی انجام داده است.
فیلیپین و چین مدتهاست که درگیر یک مناقشه دریایی در این آبراه استراتژیک هستند که شامل درگیریهای منظم میان کشتیهای گارد ساحلی و رزمایشهای گسترده دریایی بوده است.
چین هفته گذشته طرحهایی را برای تبدیل اسکاربورو که پکن آن را جزیره «هوانگیان» مینامد و در فیلیپین با نام «پاناتاگ شوال» شناخته میشود، به یک منطقه حفاظتشده ملی تصویب کرد، اما مرزهای دقیق آن را اعلام نکرد.