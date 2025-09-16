تماس نتانیاهو با ترامپ پیش از حمله اسرائیل به قطر

به گزارش ایلنا به نقل از آکسیوس، مقامات آگاه خبر دادند که کاخ سفید از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه پیش از وقوع آن خبر داشت.

سه مقام آگاه که مستقیماً از این موضوع مطلع بودند به اکسیوس گفتند که «بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، صبح سه‌شنبه گذشته به «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا اطلاع داده بود که اسرائیل قصد دارد به رهبران حماس در قطر حمله کند.

کاخ سفید ادعا کرده است که این موضوع تنها پس از شلیک موشک‌ها به هوا به اطلاع آن‌ها رسیده و به ترامپ فرصتی برای مخالفت با حمله نداده است.

هفت مقام آگاه اسرائیلی به اکسیوس گفته‌اند که کاخ سفید از بسیار پیشتر از این حمله مطلع بوده است، حتی اگر جدول زمانی برای توقف آن محدود بوده باشد.

به گفته مقامات اسرائیلی، نتانیاهو خیلی دیر به کاخ سفید اطلاع داده بود، اما این زمان برای لغو حمله به قطر و مداخله آمریکا کافی بود.

