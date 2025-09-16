شاید نتوان مسیری دیپلماتیک برای پایان جنگ غزه پیدا کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه ایالات متحده، در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز ‌ گفت که جنگ غزه تنها در صورتی می‌تواند پایان یابد که همه اسرا آزاد شوند.

وی در ادامه مدعی شد که این جنگ زمانی پایان می‌یابد حماس به عنوان یک نیروی مسلح که نوار غزه را تهدید می‌کند، دیگر وجود نداشته باشد.

وی مدعی شد: «در یک دنیای ایده‌آل، این امر می‌توانست از طریق یک توافق دیپلماتیک حاصل شود، به طوری که حماس با خلع سلاح و انحلال موافقت کند و با آزادی فوری هر اسرا، از جمله اجساد کشته‌شدگان، موافقت کند.»

وی ادامه داد: «اما این اتفاق نیفتاد و اگر به این شکل پایان نیابد، باید از طریق یک عملیات نظامی پایان یابد.»

انتهای پیام/