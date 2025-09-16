خبرگزاری کار ایران
قرار گرفتن کلمبیا در فهرست «کشورهای غیر همکار در مبارزه با مواد مخدر» از سوی آمریکا

کد خبر : 1686623
دولت آمریکا، کلمبیا را در فهرست «کشورهای غیر همکار در مبارزه با مواد مخدر» قرار داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، دولت آمریکا، کلمبیا را در فهرست «کشورهای غیر همکار در مبارزه با مواد مخدر» قرار داده است.

این اولین اقدام مشابه از سوی ایالات متحده در تقریباً سه دهه گذشته است.

 دولت آمریکا همچنین با صدور معافیتی، از هرگونه کاهش قابل توجه کمک به متحد سنتی واشنگتن در آمریکای لاتین جلوگیری کرد.

این اقدام که روز گذشته -دوشنبه- اعلام شد، نشان‌دهنده رونق یک دهه‌ای تولید کوکائین در کلمبیا است.

 

