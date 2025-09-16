قرار گرفتن کلمبیا در فهرست «کشورهای غیر همکار در مبارزه با مواد مخدر» از سوی آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، دولت آمریکا، کلمبیا را در فهرست «کشورهای غیر همکار در مبارزه با مواد مخدر» قرار داده است.

این اولین اقدام مشابه از سوی ایالات متحده در تقریباً سه دهه گذشته است.

دولت آمریکا همچنین با صدور معافیتی، از هرگونه کاهش قابل توجه کمک به متحد سنتی واشنگتن در آمریکای لاتین جلوگیری کرد.

این اقدام که روز گذشته -دوشنبه- اعلام شد، نشان‌دهنده رونق یک دهه‌ای تولید کوکائین در کلمبیا است.

انتهای پیام/