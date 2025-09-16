سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به بغداد
دبیر شورای امنیت ملی روسیه، طی سفری رسمی وارد بغداد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، طی سفری رسمی وارد بغداد شد.
وی قرار است در این سفر با رهبران سیاسی و نظامی عراق دیدار کند.
دفتر مطبوعاتی دبیرخانه شورای امنیت روسیه در بیانیهای اعلام کرد: «سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، برای یک سفر کاری وارد بغداد میشود و در طی آن با رهبران ارشد سیاسی و نظامی عراق دیدار خواهد کرد.»
در بیانیه این شورا آمده است: «در جلسات آینده، حمایت طرف روسی از تقویت و توسعه بیشتر همکاری در زمینه امنیت ابلاغ خواهد شد.»
این بیانیه همچنین توضیح داد که مذاکرات در بغداد علاوه بر جنبههای فعلی همکاریهای دوجانبه روسیه و عراق، مسائل منطقهای را نیز مورد بحث قرار خواهد داد.