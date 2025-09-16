خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به بغداد

سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به بغداد
کد خبر : 1686617
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای امنیت ملی روسیه، طی سفری رسمی وارد بغداد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت ملی روسیه،  طی سفری رسمی وارد بغداد شد.

وی قرار است در این سفر با رهبران سیاسی و نظامی عراق دیدار کند.

دفتر مطبوعاتی دبیرخانه شورای امنیت روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، برای یک سفر کاری وارد بغداد می‌شود و در طی آن با رهبران ارشد سیاسی و نظامی عراق دیدار خواهد کرد.»

در بیانیه این شورا آمده است: «در جلسات آینده، حمایت طرف روسی از تقویت و توسعه بیشتر همکاری در زمینه امنیت ابلاغ خواهد شد.»

این بیانیه همچنین توضیح داد که مذاکرات در بغداد علاوه بر جنبه‌های فعلی همکاری‌های دوجانبه روسیه و عراق، مسائل منطقه‌ای را نیز مورد بحث قرار خواهد داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی