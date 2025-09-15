خشم ترامپ از حمایت فرماندار نیویورک از زهران ممدانی

خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی نسبت به حمایت فرماندار نیویورک از نامزد دموکرات شهرداری نیویورک، واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به حمایت فرماندار نیویورک از «زهران ممدانی» نامزد دموکرات شهرداری نیویورک انتقاد کرد.

ترامپ در پلتفرم تروث نوشت: «فرماندار کتی هوکول از نیویورک، از زهران ممدانی، کمونیست کوچولو،  که برای شهرداری نیویورک کاندیدا شده، حمایت کرده است».

وی افزود: «این یک تحول نسبتا تکان‌دهنده و بسیار بد برای شهر نیویورک است. چطور چنین چیزی می‌تواند اتفاق بیفتد؟ واشنگتن این وضعیت را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت».

 

 

 

