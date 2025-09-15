فیدان با همتای قطری دیدار کرد
وزیر خارجه قطر با همتای قطری دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل آناتولی، وزارت خارجه ترکیه در شبکه اجتماعی اعلام کرد که «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه، امروز-دوشنبه- با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» همتای قطری خود دیدار کرد.
این دو وزیر در حاشیه نشست وزرای خارجه اجلاس فوقالعاده مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در «دوحه» پایتخت قطر، با یکدیگر دیدار کردند.
نشست اضطراری عربی-اسلامی در قطر، به حمله هفته گذشته رژیم صهیونیستی به دوحه که رهبران حماس را هدف قرار داد و منجر به کشته شدن پنج عضو این گروه و یک افسر امنیتی قطری شد، خواهد پرداخت.
انتظار میرود در بحبوحه درخواستها برای همکاری نظامی مشترک بین کشورهای عربی و اسلامی و تحریم رژیم صهیونیستی، بیانیه پایانی صادر شود.