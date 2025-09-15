خبرگزاری کار ایران
هدف قرار گرفتن یک برج دیگر در غزه توسط اسرائیل

هدف قرار گرفتن یک برج دیگر در غزه توسط اسرائیل
اسرائیل یک برج دیگر را در غزه هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، موشک‌های اسرائیلی برج «الغفری» در نزدیکی بندر غزه را هدف قرار داد. 

ارتش اسرائیل پس از اصابت یک موشک، برج الغفری در نزدیکی بندر شهر غزه را بمبارانو آن را به ویرانه‌ای تبدیل کرد

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند   که طبقات بالایی این ساختمان مسکونی قبلا مورد اصابت موشک قرار گرفته بود.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای ادعا کرد: «ارتش اسرائیل، اندکی پیش، یک ساختمان بلند مرتبه را که توسط  حماس در منطقه شهر غزه استفاده می‌شد، هدف قرار داد». 

 

