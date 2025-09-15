احضار سفیر روسیه از سوی وزارت خارجه انگلیس

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه انگلیس، سفیر روسیه را احضار کرد.

در این گزارش آمده است که وزارت خارجه انگلیس، سفیر روسیه در این کشور را در پی نقض بی‌سابقه حریم هوایی ناتو توسط روسیه احضار کرد.

طبق این گزارش، وزارت خارجه انگلیس تاکید کرد: «روسیه باید درک کند که ادامه تجاوزش تنها اتحاد میان متحدان ناتو و عزم ما برای ایستادن در کنار اوکراین را تقویت می‌کند. هرگونه تجاوز بیشتر دوباره با زور پاسخ داده خواهد شد. روسیه باید به جنگ غیرقانونی خود علیه اوکراین پایان دهد».

در ساعات اولیه بامداد روز چهارشنبه (۱۹ شهریور ۱۴۰۴)، نیروی هوایی اوکراین گزارش داد که چندین پهپاد روسی از «گران ۲» (نسخه روسی شاهد۱۳۶) که از غرب اوکراین به سمت مرزهای غربی پرواز می‌کردند، وارد آسمان لهستان شده‌اند.

این پهپادها عمدتاً به سمت شهرهای شرقی لهستان مانند زاموشچ و رزژوف – که مراکز کلیدی لجستیکی برای کمک‌های نظامی غربی به اوکراین محسوب می‌شوند – هدایت شده بودند. بر اساس گزارش‌های اولیه، حداقل سه پهپاد وارد این منطقه شدند، هرچند برخی منابع غیررسمی از ورود حداقل ۱۲ پهپاد سخن گفته‌اند که این رقم هنوز تأیید رسمی نشده است.

