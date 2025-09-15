خبرگزاری کار ایران
اظهارات خصمانه روبیو علیه برنامه موشکی و هسته‌ای ایران
وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی خصمانه گفت که موشک‌های دوربرد ایران می‌تواند ثبات منطقه و اروپا را تهدید کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا امروز -دوشنبه- در نشست مطبوعاتی مشترک با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که دوستی ما با اسرائیل فراتر از صلح است و شامل حوزه‌های فناوری و اقتصاد نیز می‌شود.

روبیو گفت: « دوستی اسرائیل با ایالات متحده فراتر از صلح است و شامل فناوری و اقتصاد نیز می‌شود».

وزیر خارجه آمریکا در ادامه اظهارات بی اساس خود افزود: «حماس نمی‌تواند به فعالیت‌های مسلحانه خود ادامه دهد و صلح و ثبات را تهدید کند و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به این موضوع متعهد است».

وی مدعی شد: «مردم غزه شایسته آینده‌ای بهتر هستند و این امر تنها با نابودی حماس محقق خواهد شد».

روبیو در اظهارات خصمانه علیه ایران گفت: « ایران موشک‌های دوربردی دارد که می‌تواند ثبات منطقه و اروپا را تهدید کند».

وزیر خارجه آمریکا در ادامه این گزافه گویی‌ها افزود: «دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یک خطر غیرقابل قبول است و ما همچنان از تمام ابزارهای فشار بر آن استفاده می‌کنیم».

 روبیو مدعی شد: «ما متحدان اروپایی خود را تشویق می‌کنیم که ایران را تحریم کنند».

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حمله به مقر رهبران جنبش حماس در دوحه گفت: «ما اکنون بر نقشی که قطر می‌تواند در انعقاد توافق در غزه ایفا کند، تمرکز داریم».

 

 

 

