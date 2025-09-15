خبرگزاری کار ایران
گزافه گویی‌های نتانیاهو:

بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا تصمیمی عاقلانه بود

بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا تصمیمی عاقلانه بود
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با وزیر خارجه آمریکا طی گزافه گویی‌هایی مدعی شد که بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط واشنگتن تصمیمی عاقلانه بود

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست مطبوعاتی مشترک با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا طی گزافه گویی‌هایی مدعی شد که  بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا تصمیمی عاقلانه بود

نتانیاهو افزود: «اسرائیل متحدی بهتر از ایالات متحده ندارد». 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی توهم آمیز گفت: «ما متعهد به بازگرداندن گروگان‌ها از غزه هستیم و باید حماس را شکست دهیم». 

 نتانیاهو همچنین مدعی شد: «دولت‌های ضعیف به دلیل فشار اقلیت‌هایشان به ما فشار می‌آورند». 

نخست وزیر اسرائیل در ادامه ادعاهای بی اساس خود گفت: «دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا  جهان را به مکانی بهتر تبدیل کرده و بزرگترین دوست اسرائیل است». 

 نتانیاهو در ادامه مدعی شد: « ما می‌دانیم که باید حماس را شکست دهیم و مطمئن شویم که آنها نمی‌توانند غزه را به منبع تهدیدی برای ما تبدیل کنند». 

 

