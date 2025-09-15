به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر انرژی آمریکا خواستار برچیده شدن برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران شد.

«کریس رایت»، وزیر انرژی ایالات متحده، امروز -دوشنبه- در سخنرانی خود در کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران باید «کاملاً برچیده شود».

وی گفت: «اگر تا الان به اندازه کافی روشن نبوده، موضع ایالات متحده در مورد ایران را مجدداً بیان می‌کنم. مسیر تسلیحات هسته‌ای ایران، از جمله تمام قابلیت‌های غنی‌سازی (اورانیوم) و بازفرآوری (پلوتونیوم)، باید کاملاً برچیده شود.»

