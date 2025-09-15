خبرگزاری کار ایران
واشنگتن: برنامه غنی‌سازی ایران باید برچیده شود

واشنگتن: برنامه غنی‌سازی ایران باید برچیده شود
وزیر انرژی آمریکا خواستار برچیده شدن برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر انرژی آمریکا  خواستار برچیده شدن برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران شد. 

«کریس رایت»، وزیر انرژی ایالات متحده، امروز -دوشنبه- در سخنرانی خود در کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران باید «کاملاً برچیده شود».

وی گفت: «اگر تا الان به اندازه کافی روشن نبوده، موضع ایالات متحده در مورد ایران را مجدداً بیان می‌کنم. مسیر تسلیحات هسته‌ای ایران، از جمله تمام قابلیت‌های غنی‌سازی (اورانیوم) و بازفرآوری (پلوتونیوم)، باید کاملاً برچیده شود.»

