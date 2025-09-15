تصرف یک شهرک دیگر در شرق اوکراین توسط نیروهای روس
وزارت دفاع روسیه از آزاد سازی یک منطقه دیگر در استان زاپوروژیا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- دربیانیهای گزارش داد که ارتش این کشور شهر «لوگوفسکویه» در استان زاپوروژیا را آزاد کرده است.
در این بیانیه آمده است: «در نتیجه عملیات واحدهای گروه شرق، شهر لوگوفسکویه در استان زاپوروژیا را آزاد کردند و تلفات نیروهای مسلح اوکراین به ۲۶۰ سرباز و دو تانک رسید».
این وزارتخانه افزود: «واحدهای گروه جنوب مواضع بهتری را اشغال کردند و تشکیلات نیروهای مسلح اوکراین را در چندین منطقه از جمهوری خلق دونتسک هدف قرار دادند. تلفات نیروهای مسلح اوکراین به بیش از ۲۶۰ سرباز، خودروی جنگی و چندین توپ صحرایی رسید. دو ایستگاه جنگ الکترونیک، یک ایستگاه جنگ ضد باتری و دو انبار مهمات نیز منهدم شد».