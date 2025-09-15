تصرف یک شهرک دیگر در شرق اوکراین توسط نیروهای روس

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- دربیانیه‌ای گزارش داد که ارتش این کشور شهر «لوگوفسکویه» در استان زاپوروژیا را آزاد کرده است.

در این بیانیه آمده است: «در نتیجه عملیات واحدهای گروه شرق، شهر لوگوفسکویه در استان زاپوروژیا را آزاد کردند و تلفات نیروهای مسلح اوکراین به ۲۶۰ سرباز و دو تانک رسید».

این وزارتخانه افزود: «واحدهای گروه جنوب مواضع بهتری را اشغال کردند و تشکیلات نیروهای مسلح اوکراین را در چندین منطقه از جمهوری خلق دونتسک هدف قرار دادند. تلفات نیروهای مسلح اوکراین به بیش از ۲۶۰ سرباز، خودروی جنگی و چندین توپ صحرایی رسید. دو ایستگاه جنگ الکترونیک، یک ایستگاه جنگ ضد باتری و دو انبار مهمات نیز منهدم شد».

انتهای پیام/