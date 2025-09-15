خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصرف یک شهرک دیگر در شرق اوکراین توسط نیروهای روس

تصرف یک شهرک دیگر در شرق اوکراین توسط نیروهای روس
کد خبر : 1686368
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از آزاد سازی یک منطقه دیگر در استان زاپوروژیا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- دربیانیه‌ای گزارش داد که ارتش این کشور    شهر «لوگوفسکویه» در استان زاپوروژیا  را آزاد کرده است.

در این بیانیه آمده است: «در نتیجه عملیات واحدهای گروه شرق، شهر لوگوفسکویه در استان زاپوروژیا را آزاد کردند و تلفات نیروهای مسلح اوکراین به ۲۶۰ سرباز و دو تانک رسید». 

این وزارتخانه افزود: «واحدهای گروه جنوب مواضع بهتری را اشغال کردند و تشکیلات نیروهای مسلح اوکراین را در چندین منطقه از جمهوری خلق دونتسک هدف قرار دادند. تلفات نیروهای مسلح اوکراین به بیش از ۲۶۰ سرباز، خودروی جنگی و چندین توپ صحرایی رسید. دو ایستگاه جنگ الکترونیک، یک ایستگاه جنگ ضد باتری و دو انبار مهمات نیز  منهدم شد». 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی