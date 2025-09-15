خبرگزاری کار ایران
آغاز تشکیل دولت موقت در نپال

نپال تشکیل دولت موقت را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رسانه‌ها گزارش دادند که «سوشیلا کارکی» رئیس سابق دادگستری و نخست وزیر موقت نپال، تشکیل کابینه خود را آغاز کرده است.

به گزارش «نپال نیوز»  سه وزیر تاکنون توسط رئیس جمهور «رام چاندرا پودل» سوگند یاد کرده‌اند.

«رامشور خانال» به عنوان وزیر دارایی، «کولمان گیسینگ» به عنوان وزیر انرژی و آبیاری و «ام پراکاش آریال» به عنوان وزیر کشور انتخاب شدند. انتصابات بیشتر در روزهای آینده برنامه‌ریزی شده است.

کارکی پیش از این اعلام کرده بود که کابینه او از ۱۵ وزیر تجاوز نخواهد کرد. او تأکید کرد که کابینه او بیش از شش ماه در قدرت نخواهد ماند. طبق اطلاعات موجود، انتخابات پارلمانی جدید در اوایل مارس سال ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.

 

