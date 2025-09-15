خبرگزاری کار ایران
سرنگونی پهپادهای روسیه توسط ناتو به معنای جنگ خواهد بود

معاون شورای امنیت روسیه گفت که هرگونه تلاش کشورهای ناتو برای سرنگونی پهپادهعای روسیه به معنای جنگ مستقیم این ائتلاف با روسیه خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه  گفت که اجرای ایده ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین و این احتمال برای کشورهای ناتو که پهپاد های روسیه را سرنگون کنند، به معنای جنگ میان ناتو و روسیه خواهد بود.

مدودف در کانال تلگرام خود با اظهار نظر در مورد بیانیه «رادوسلاو سیکورسکی» وزیر خارجه لهستان، در مورد معرفی منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین نوشت: «جدی می‌گویم، اجرای ایده تحریک‌آمیز کی‌یف و دیگر احمق‌ها برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین و اجازه دادن به کشورهای ناتو برای سرنگونی پهپادهای ما فقط یک معنی خواهد داشت، جنگ ناتو با روسیه».

این  مقام روس با اشاره به این که که ابتکار قدرتمند اروپایی نگهبان شرقی او را سرگرم کرده است، افزود: «به نظر می‌رسد این تنها چیزی است که از ائتلاف کشورهای داوطلب باقی مانده است».

 

