نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره حمله اسرائیل به دوحه
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره حمله اسرائیل به دوحه جلسه اضطراری برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فردا -سهشنبه- درباره حمله اسرائیل به دوحه جلسه اضطراری برگزار میکند.
این شورا در بیانیهای اعلام کرد که روز سهشنبه در مورد حمله هوایی اسرائیل که رهبران حماس را در قطر هدف قرار داد، جلسه اضطراری برگزار خواهد کرد.
طبق این بیانیه، این جلسه به تجاوز نظامی اخیر اسرائیل علیه دولت قطر در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ خواهد پرداخت.