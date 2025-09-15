شهادت یک شهروند لبنانی در پی حمله رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، یک شهروند لبنانی شامگاه گذشته - یکشنبه- در حمله هوایی اسرائیل به یک وسیله نقلیه در جنوب لبنان شهید شد.

طبق این گزارش، یک شهروند اهل شهر «مجدل سلم» در پی حمله پهپادی اسرائیل به یک وسیله نقلیه بین شهرهای تولین و قلاویه شهید شد.

این خبرگزاری افزود که چندین پهپاد اسرائیلی بر فراز مناطق زهرانی، بساریه، صرفند، خربت، بابلیه و سکنونیه پرواز کردند.

