پیونگیانگ:
وضعیت ما به عنوان یک کشور هستهای تغییرناپذیر است
کره شمالی وضعیت خود به عنوان یک کشور دارای تسلیحات هستهای را غیرقابل تغییر دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز -دوشنبه- گزارش داد که هیئت نمایندگی دائم کره شمالی در سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن ادعاهای بیمورد آمریکا برای خلع سلاح هستهای، اعلام کرد که جایگاه این کشور به عنوان یک کشور دارای سلاح هستهای برگشتناپذیر است.
هیئت نمایندگی دائم کره شمالی در دفتر سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی در «وین» اعلام کرد: «موضع جمهوری دموکراتیک خلق کره به عنوان یک کشور دارای سلاح هستهای که به طور دائم در قانون عالی و اساسی این کشور مشخص شده است، برگشتناپذیر است».
پیونگیانگ ضمن انتقاد از تلاش آمریکا برای خلع سلاح هستهای به عنوان اقدامی تحریکآمیز و دخالت در امور داخلی خود، از سلاحهای هستهای خود به عنوان گزینهای اجتنابناپذیر برای دفاع از کشور در برابر تهدیدات هستهای ایالات متحده دفاع کرد.