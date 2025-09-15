هشدار ترامپ به نتانیاهو در آستانه نشست دوحه

به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم پست، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا از «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواست تا در اقدامات خود در قبال قطر بسیار محتاط باشد.

ترامپ روز گذشته -یکشنبه- روز یکشنبه، خطاب به نتانیاهو گفت که از اسرائیل می‌خواهد بسیار محتاط باشند.

رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدید از پایگاه نیروی هوایی «موریستاون» در جمع خبرنگاران مدعی شد: «آنها باید علیه حماس اقدام کنند، اما قطر همیشه متحد ثابت قدم ایالات متحده بوده است».

انتهای پیام/