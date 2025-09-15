تهدید ترامپ به اعلام وضعیت اضطراری ملی در واشنگتن

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به بیانیه شهردار واشنگتن درباره عدم همکاری پلیس این شهر با اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده در پرونده‌های مهاجرت غیرقانونی، تهدید به اعلام وضعیت اضطراری ملی در این شهر کرد.

ترامپ امروز -دوشنبه- در پتلفرم تروث سوشال نوشت نوشت که دولت فدرال تحت رهبری او در آشوب کامل جنایی که واشنگتن را فرا گرفته بود، مداخله کرد.

وی تاکید کرد که این مداخله، ناحیه کلمبیا را از یکی از خطرناک‌ترین شهرهای آمریکا و حتی جهان، جایی که قتل شایع بود، تنها ظرف چند هفته به یکی از امن‌ترین نقاط تبدیل کرد.

ترامپ گفت: « برای اولین بار در دهه‌های اخیر، جرم عملا در آنجا وجود ندارد».

وی افزود: «تماشای این صحنه زیبا بود، اما اکنون تحت فشار دموکرات‌های چپ‌گرای رادیکال، موریل باوزر، شهردار که سال‌ها رهبری این حمله وحشیانه و جنایتکارانه به پایتخت ما را بر عهده داشت، به دولت فدرال اطلاع داده است که اداره پلیس کلان‌شهر دیگر با اداره مهاجرت و گمرک در زمینه اخراج و اسکان مجدد مهاجران غیرقانونی خطرناک همکاری نخواهد کرد».

ترامپ تاکید کرد: «اگر او اجازه دهد این اتفاق رخ دهد، جرم و جنایت به سرعت به شهر باز خواهد گشت. به ساکنان و مشاغل واشنگتن می‌گویم که نگران نباشید، من با شما هستم و نمی‌گذارم این اتفاق بیفتد. من وضعیت اضطراری اعلام خواهم کرد و در صورت لزوم با پلیس فدرال تماس خواهم گرفت».

