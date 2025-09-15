زلنسکی:
آماده دیدار رو در رو با پوتین هستم
رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که آماده است تا با همتای روسی، به صورت رو در رو دیدار کند.
به گزارش ایلنا به نقل از هیل، «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین گفت که آماده است تا با « ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه به صورت رو در رو دیدار و درباره پایان دادن جنگ میان دو کشور مذاکره کند.
زلنسکی در مصاحبه با خبرنگار سیانان گفت: «برخی مواقع ما به این نیاز داریم (دیدار رو در رو). حتی اگر از چهرهها خوشمان نیاید».
وی اضهار داشت که دستیابی به صلح ابتدا باید شامل آتش بس باشد.
زلنسکی افزود: «بنابراین ترتیبی برای نکات بحث وجود دارد. ابتدا ما نیاز داریم تا دیداری داشته باشیم که به آتشبس منجر شود. و او (پوتین) امروز برای این دیدار آماده نیست. پس از آن اگر او میخواهد درباره قلمرو و برخی از چیزهی تاریخی و غیره صبت کند برای گفتوگو با او آمادهام. اما نه از طریق آمریکاییها و اروپایی ها، البته با حمایت آنها اما نه از طریق آنها».