خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیروهای ناتو در لهستان مستقر می‌شوند

نیروهای ناتو در لهستان مستقر می‌شوند
کد خبر : 1686140
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور لهستان با امضای مصوبه‌ای اجازه استقرار نیروهای ناتو در این کشور را داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «کارول ناوروتسکی» رئیس جمهور لهستان  روزگذشته -یکشنبه- قطعنامه‌ای را امضا کرد که اجازه استقرار نیروهای «ناتو»  در لهستان در پاسخ به تجاوز پهپادهای روسی به حریم هوایی این کشور را داد.

دفتر امنیت ملی لهستان در پلتفرم شرکت رسانه اجتماعی آمریکایی اعلام کرد: «کارول ناوروتسکی رئیس جمهور لهستان، مصوبه‌ای را امضا کرده است که به موجب آن، حضور یک واحد نظامی خارجی از کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در خاک جمهوری لهستان به عنوان بخشی از عملیات نگهبانی شرقی مجاز است. این قطعنامه رئیس جمهور محرمانه است».

عملیات نگهبانی شرقی روز جمعه توسط «مارک روته» دبیرکل ناتو، در «بروکسل» و پس از نقض حریم هوایی لهستان توسط پهپادهای روسی و به استناد «ورشو» به ماده ۴ ناتو اعلام شد.

روته گفت: «این طرح با هدف تقویت جناح شرقی ناتو در پاسخ به اقدامات روسیه انجام می‌شود».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی