نیروهای ناتو در لهستان مستقر میشوند
رئیسجمهور لهستان با امضای مصوبهای اجازه استقرار نیروهای ناتو در این کشور را داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «کارول ناوروتسکی» رئیس جمهور لهستان روزگذشته -یکشنبه- قطعنامهای را امضا کرد که اجازه استقرار نیروهای «ناتو» در لهستان در پاسخ به تجاوز پهپادهای روسی به حریم هوایی این کشور را داد.
دفتر امنیت ملی لهستان در پلتفرم شرکت رسانه اجتماعی آمریکایی اعلام کرد: «کارول ناوروتسکی رئیس جمهور لهستان، مصوبهای را امضا کرده است که به موجب آن، حضور یک واحد نظامی خارجی از کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در خاک جمهوری لهستان به عنوان بخشی از عملیات نگهبانی شرقی مجاز است. این قطعنامه رئیس جمهور محرمانه است».
عملیات نگهبانی شرقی روز جمعه توسط «مارک روته» دبیرکل ناتو، در «بروکسل» و پس از نقض حریم هوایی لهستان توسط پهپادهای روسی و به استناد «ورشو» به ماده ۴ ناتو اعلام شد.
روته گفت: «این طرح با هدف تقویت جناح شرقی ناتو در پاسخ به اقدامات روسیه انجام میشود».