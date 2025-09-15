به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در «نیوجرسی» گفت که تحریم‌های اروپا علیه روسیه بسیار ضعیف هستند.

ترامپ گفت: «تحریم‌هایی که آنها اعمال کردند به اندازه کافی سخت نیست و من قصد دارم که تحریم اعمال کنم اما آنها باید تحریم‌های خود را متناسب با آنچه من انجام می‌دهم تشدید کنند».

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «تا زمانیکه اروپا به خرید نفت از روسیه ادامه دهد هیچ تحریم بزرگی از سوی آمریکا در کار نخواهد بود».

پیشتر وی اعلام کرده بود که آماده است تا تحریم‌های سخت علیه «مسکو» اعمال کند اگر اعضای «ناتو» سختر عمل کرده و خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.

انتهای پیام/