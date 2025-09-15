تخریب ۱۰ ساختمان آنروا در غزه توسط اسرائیل طی ۴ روز گذشته

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اسرائیل در ۴ روز گذشته ۱۰ ساختمان آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) را در غزه بمباران کرد.

«فیلیپ لازارینی»، کمیسر کل آنروا اعلام کرد که اسرائیل تنها در چهار روز گذشته ۱۰ ساختمان آژانس در غزه از جمله ۷ مدرسه و دو درمانگاه را که به عنوان پناهگاه برای هزاران آواره در شهر استفاده می‌شدند، غزه بمباران کرده است.

وی تاکید کرد که تیم‌های آنروا همچنان به ارائه خدمات حیاتی در سایر نقاط شمال غزه و سایر مناطق نوار غزه ادامه می‌دهند.

