به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «گدئون سعر»، وزیر ‌خارجه اسرائیل، پس از اعتراضات طرفداران فلسطین در مادرید در روز یکشنبه، به «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا‌ و دولتش حمله کرد.

وی گفت که سانچز و دولتش «مایه ننگ اسپانیا» هستند.

سعر در پلتفرم ایکس نوشت: «چند روز پیش، نخست وزیر اسپانیا از اینکه بمب هسته‌ای برای متوقف کردن اسرائیل ندارد ابراز تاسف کرد. امروز، او از معترضان خواست تا به خیابان‌ها بیایند.»

وزیر ‌خارجه اسرائیل افزود: «جمعیت طرفدار فلسطین به شعارهای تحریک‌آمیز پاسخ دادند و یک رویداد ورزشی که همیشه مایه افتخار اسپانیا بوده است، لغو شده است. پدرو سانچز و دولتش مایه ننگ اسپانیا هستند.»

