به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، تأیید کرد که قطر متحد اصلی ایالات متحده است.

وی خاطرنشان کرد که اسرائیل و دیگران باید مراقب این مسئله باشند.

ترامپ گفت: «قطر متحد بزرگ ایالات متحده است.»

وی ادامه داد: «راه مقابله با حماس به اسرائیل بستگی دارد، اما باید مراقب بود.»

در پی حمله اسرائیل به دوحه، مقامات قطری از رویکرد کاخ سفید در قبال رژیم صهیونیستی و متحدانش انتقاد کردند.

