قطر متحد بزرگ ایالات متحده است

رئیس‌جمهور آمریکا، تأیید کرد که قطر متحد اصلی ایالات متحده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، تأیید کرد که قطر متحد اصلی ایالات متحده است.

وی خاطرنشان کرد که اسرائیل و دیگران باید مراقب این مسئله باشند.

ترامپ گفت: «قطر متحد بزرگ ایالات متحده است.»

وی ادامه داد: «راه مقابله با حماس به اسرائیل بستگی دارد، اما باید مراقب بود.»

در پی حمله اسرائیل به دوحه، مقامات قطری از رویکرد کاخ سفید در قبال رژیم صهیونیستی و متحدانش انتقاد کردند. 

