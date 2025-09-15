هاکان فیدان:
کشورهای عربی و اسلامی باید در برابر اسرائیل بایستند
وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش حمله رژیم صهیونیستی به قطر را به شدت محکوم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش حمله رژیم صهیونیستی به قطر را به شدت محکوم میکند.
وی تأکید کرد که آنکارا از تمامی اقدامات دوحه در این زمینه حمایت میکند.
وی با اشاره به سیاستهای تلآویو گفت: «اسرائیل با ذهنیتی توسعهطلبانه در حال پیشروی است و لازم است کشورهای عربی و اسلامی در برابر این رویکرد بایستند.»
فیدان افزود که ترکیه به طور مستمر با کشورهای همجوار اسرائیل در ارتباط است تا برای مقابله با این سیاستها هماهنگیهای لازم صورت گیرد.