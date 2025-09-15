به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه، که برای بررسی تجاوز اسرائیل علیه قطر برگزار شده، به‌طور کامل و قاطع تهدیدات مکرر رژیم صهیونیستی مبنی بر احتمال هدف قرار دادن مجدد قطر یا هر کشور عربی و اسلامی دیگر را رد کرد و این تهدیدات را تحریک‌آمیز و تشدیدی خطرناک دانست که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند.

در همین راستا، این بیانیه از جامعه جهانی خواست تا این تهدیدها را به شدیدترین شکل محکوم کرده و اقدامات بازدارنده برای متوقف ساختن آن اتخاذ کند.

بیانیه این نشست تأکید کرده است که حمله وحشیانه اسرائیل به قطر و ادامه اقدامات خصمانه این رژیم از جمله جنایت‌های نسل‌کشی، پاکسازی قومی، گرسنه نگه داشتن، محاصره و توسعه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، همگی فرصت‌های تحقق صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه را از بین می‌برد و دستاوردهای مربوط به مسیر عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به خطر می‌اندازد.

وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی در این بیانیه به‌شدت حمله بزدلانه و غیرقانونی اخیر اسرائیل به یک منطقه مسکونی در دوحه را محکوم کردند.

