به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، قصد خود را برای شرکت در مراسم تشییع جنازه «چارلی کرک»، فعال راست‌گرا، در آریزونا در ۲۱ سپتامبر اعلام کرد.

ترامپ ‌به خبرنگاران گفت: «ما یک فرد بزرگ را از دست دادیم. من صبح زود یکشنبه به آریزونا پرواز خواهم کرد و قرار است چندین نفر را با هواپیمای ایر فورس وان با خود ببریم.»

انتظار می‌رود مراسم وداع عمومی با چارلی کرک یکشنبه آینده در ورزشگاهی در گلندیل، آریزونا برگزار شود.

