دیدار نتانیاهو و روبیو در تل آویو

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا که ددر سفر به سرزمین‌های اشغالی به سر می‌برد، دیدار کرد.

نتانیاهودر این دیدار گفت که رابطه میان اسرائیل و ایالات متحده هیچ زمانی به این اندازه قوی نیوده است.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که نتانیاهو پس از دیدار با روبیو جلسه مشاوره امنیتی برگزار خواهد کرد.

وزیر خارجه آمریکا صبح امروز -یکشنبه- وارد سرزمین‌های اشغالی شد.

