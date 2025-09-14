دیدار نتانیاهو و روبیو در تل آویو

خبرگزاری کار ایران
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با وزیر خارجه آمریکا در تل آویو دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا که ددر سفر به سرزمین‌های اشغالی به سر می‌برد، دیدار کرد.

نتانیاهودر این دیدار گفت  که رابطه میان اسرائیل و ایالات متحده هیچ زمانی به این اندازه قوی نیوده است. 

رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که نتانیاهو پس از دیدار با روبیو  جلسه مشاوره امنیتی برگزار خواهد کرد.

وزیر خارجه آمریکا صبح امروز -یکشنبه-  وارد سرزمین‌های اشغالی شد. 

