خبرگزاری کار ایران
شهادت ۴۵ فلسطینی دیگر توسط اشغالگران صهیونیست

شهادت ۴۵ فلسطینی دیگر توسط اشغالگران صهیونیست
نیروهای اشغالگر صهیونیست از بامداد امروز-یکشنبه- تاکنون ۴۵ فلسطینی دیگر را در سرتاسر نوار غزه به شهادت رساندند.

به گزارش ایلنا به نقل از وفا،  منابع پزشکی در غزه اعلام کردند که از بامداد امروز-یکشنبه- تاکنون دست‌کم ۴۵ فلسطینی در نوار غزه به دست نیروهای اشغالگر به شهادت رسیده‌اند که شامل شهادت ۳۲ نفر در شهر غزه می‌شود.

این آمار به دنبال تشدید بمباران وجنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و هدف قرار دادن  محل‌های مسکونی و کمپ‌های آوارگان  و غیرنظامیان در دیگر مناطق است.

 

 

