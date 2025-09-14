محکومیت یک حریدی اسرائیلی به اتهام همکاری با ایران

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک جوان حریدی اسرائیل به اتهام انجام ماموریت برای ایران محکوم شد.

طبق این گزارش، دادگاه منطقه‌ای قدس اشغالی امروز -یکشنبه- «الیملخ استرن»، یهودی ارتدوکس ۲۲ ساله و از فرقه «حسیدی» در بیت‌شمش را به اتهام ارتباط با دستگاه اطلاعاتی ایران و انجام مأموریت در داخل فلسطین اشغالی در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه محکوم کرد.

این رسانه صهیونیستی نوشت، استرن در طول جنگ، از طریق «تلگرام» با پروفایلی به نام «آنا النا» در ارتباط بود و از او خواسته شده بود مأموریت‌های مختلفی را در داخل اراضی اشغالی انجام دهد.

