خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکومیت یک حریدی اسرائیلی به اتهام همکاری با ایران

محکومیت یک حریدی اسرائیلی به اتهام همکاری با ایران
کد خبر : 1685869
لینک کوتاه کپی شد.

یک جوان حریدی اسرائیل به اتهام انجام ماموریت برای ایران محکوم شد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک جوان حریدی اسرائیل  به اتهام انجام ماموریت برای ایران محکوم  شد. 

طبق این گزارش، دادگاه منطقه‌ای قدس اشغالی امروز -یکشنبه-  «الیملخ استرن»، یهودی ارتدوکس ۲۲ ساله و از فرقه «حسیدی» در بیت‌شمش را به اتهام ارتباط با دستگاه اطلاعاتی ایران و انجام مأموریت در داخل فلسطین اشغالی در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه محکوم کرد.

این رسانه صهیونیستی نوشت، استرن در طول جنگ، از طریق «تلگرام» با پروفایلی به نام «آنا النا» در ارتباط بود و از او خواسته شده بود مأموریت‌های مختلفی را در داخل اراضی اشغالی انجام دهد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی