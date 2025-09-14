خبرگزاری کار ایران
هشدار رژیم اسرائیل به صهیونیست‌ها:

هیچ اطلاعاتی از خدمات نظامی در فضای مجازی منتشر نکنید

کد خبر : 1685866
رژیم صهیونیستی به نیروهای خود نسبت به اشتراک مطالبی در رابطه با خدمت سربازی در ارتش اشغالگر در فضای مجازی هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شورای امنیت رژیم صهیونیستی به صهیونیست‌ها در مورد تبلیغ خدمت سربازی برای ارتش اشغالگر در رسانه‌های اجتماعی و افشای موقعیت مکانی واقعی هشدار داده است.

سربازان ارتش اغشالگر صهیونیستی از آغاز جنگ، ویدیوهایی از خود در حال تخریب زیرساخت‌های غزه در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

آنها توسط هیچ گروه مسلحی هدف قرار نگرفته‌اند، اما موضوع پرونده‌های حقوقی سازمان‌هایی مانند بنیاد «هیند ریجاب» بوده‌اند که وکلا و فعالانی را از سراسر جهان برای تهیه پرونده‌ها، عمدتا بر اساس محتوای رسانه‌های اجتماعی، گرد هم آورده است.

 

