هیچ اطلاعاتی از خدمات نظامی در فضای مجازی منتشر نکنید

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شورای امنیت رژیم صهیونیستی به صهیونیست‌ها در مورد تبلیغ خدمت سربازی برای ارتش اشغالگر در رسانه‌های اجتماعی و افشای موقعیت مکانی واقعی هشدار داده است.

سربازان ارتش اغشالگر صهیونیستی از آغاز جنگ، ویدیوهایی از خود در حال تخریب زیرساخت‌های غزه در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

آنها توسط هیچ گروه مسلحی هدف قرار نگرفته‌اند، اما موضوع پرونده‌های حقوقی سازمان‌هایی مانند بنیاد «هیند ریجاب» بوده‌اند که وکلا و فعالانی را از سراسر جهان برای تهیه پرونده‌ها، عمدتا بر اساس محتوای رسانه‌های اجتماعی، گرد هم آورده است.

