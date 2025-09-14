خبرگزاری کار ایران
جامعه آمریکا به شدت دو قطبی شده است

سخنگوی کرملین در واکنش به فعال سیاسی محافظه‌کار آمریکایی تصریح کرد که جامعه آمریکا به طور فزاینده‌ای دو قطبی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین درباره قتل «چارلی کرک»، فعال سیاسی محافظه‌کار آمریکایی تصریح کرد که جامعه آمریکا به طور فزاینده‌ای دو قطبی شده است.

پسکوف گفت: «این به عهده مقامات اجرای قانون آمریکا است که تعیین کنند آیا این موارد،حوادثی پراکنده هستند یا بخشی از یک روند که البته بسیار بدتر است.»

«چارلی کرک»، از حامیان  «دونالد  ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا هنگام شرکت در یک تجمع در دانشگاه یوتا ولی به ضرب گلوله کشته شد.

 

 

