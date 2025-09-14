خبرگزاری کار ایران
دولت باید هر چه سریعتر تغییر کند

رهب اپوزیسیون رییم صهیونیستی تاکید کرد که پیش از آنکهخ دیر شود، دولت اسرائیل باید تغییر کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاا الیوم، «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی  گزارش مربوط به پیشنهاد مصر برای ایجاد یک نیروی عربی برای مقابله با حملات اسرائیل را ضربه‌ای شدید به توافق‌نامه‌های صلح دانست و خواستار تغییر دولت شد.

لاپید در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گزارش مربوط به پیشنهاد مصر برای ایجاد یک نیروی مشترک عربی برای مقابله با حملات اسرائیل، ضربه‌ای شدید به توافق‌نامه‌های صلح است و ضربه مضاعفی  پس از رأی اکثریت قریب به اتفاق متحدان اسرائیل به نفع تأسیس یک کشور فلسطینی به شمار می‌رود». 

وی افزود: «این دولت جایگاه بین‌المللی ما را تضعیف کرده است. ترکیبی مرگبار از بی‌مسئولیتی، آماتوریسم و ​​تکبر، ما را در جهان از هم می‌پاشد. آنها باید قبل از اینکه خیلی دیر شود، جایگزین شوند».

 

