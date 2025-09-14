خبرگزاری کار ایران
نخست وزیر جدید نپال منصوب شد
دادستان کل پیشین نپال به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روسیا الیوم، «سوشیلا کارکی»، دادستان کل پیشین نپال امروز -یکشنبه- به عنوان نخست وزیر موقت این کشور منصوب شد، اقدامی که با هدف بازگرداندن ثبات پس از اعتراض‌های مرگبار انجام شد.

کارکی بلافاصله پس از انتصاب، از بنای یادبود شهدا در «لانچوار» بازدید کرد تا به قربانیان اعتراض‌ های اخیر ادای احترام کند.

وی در مراسم تحلیف خود، فرمانی را امضا کرد که به موجب آن به هر خانواده قربانی ۱ میلیون روپیه نپالی کمک مالی ارائه می‌شود.

نخست وزیر جدید همچنین کشته‌شدگان را شهید اعلام کرد و به وزارتخانه‌ها دستور داد تا گزارش‌های دقیقی از خسارات ناشی از اعتراض‌ها ارائه دهند.

انتصاب کارکی دو روز پس از آن صورت می‌گیرد که «رام چاندرا پاودل»، رئیس جمهور  نپال در تلاش برای مهار بحران سیاسی و امنیتی، پارلمان را منحل و انتخابات بعدی را برای ۵ مارس تعیین کرد، 

هفته گذشته اعتراضاتی در نپال به دلیل ممنوعیت پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی آغاز شد که منجر به کشته شدن ۷۲ نفر از جمله ۵۹ معترض،   ۱۰ بازداشتی و سه افسر پلیس شد.

 

