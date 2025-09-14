خبرگزاری کار ایران
بدون تصویب قانون معافیت حریدی‌ها، دولت سقوط می‌کند

نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی هشدار داد که بدون پیش‌نویس قانون حریدی در ماه دسامبر، دولت سقوط خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وای نت، «موشه گافنی» نماینده کنست از حزب «یهودیت تورات متحد» امروز -یکشنبه- هشدار داد که اگر قانونی مبنی بر معافیت مردان ارتدکس افراطی از خدمت سربازی ارتش رژیم صهیونیستی در هفته‌های اول جلسه زمستانی «کنست» در ماه نوامبر تصویب نشود، بعید است دولت اسرائیل بتواند تا پس از دسامبر دوام بیاورد.

به گفته منابع سیاسی، گافنی اخیرا به نزدیکانش گفته است: «بدون پیش‌نویس قانون، من فکر نمی‌کنم این دولت بتواند تا دسامبر دوام بیاورد».

 این اظهارات نشان‌دهنده بی‌صبری فزاینده در میان جناح‌های حریدی، به ویژه در حزب «دیگل هاتوراه» به رهبری گافنی، نسبت به تاخیر در تصویب قانون  معافیت بحث‌برانگیز است.

 

