غزه کاملا ویران شده است

آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که تخریب در نوار غزه به سطح فاجعه‌باری رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که تخریب در نوار غزه به سطح فاجعه‌باری رسیده است.

در بیانیه این آژانس آمده است: «نوار غزه کاملا  نابودو  به یک بیابان تبدیل شده است و  به نظر می‌رسد که غیرقابل سکونت شود».

 این آژانس افزود: «کودکان غزه گرسنه هستند، خانواده‌ها به اجبار آواره می‌شوند و ساکنان آن در وضعیت وحشت زندگی می‌کنند». 

