غزه کاملا ویران شده است

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که تخریب در نوار غزه به سطح فاجعه‌باری رسیده است.

در بیانیه این آژانس آمده است: «نوار غزه کاملا نابودو به یک بیابان تبدیل شده است و به نظر می‌رسد که غیرقابل سکونت شود».

این آژانس افزود: «کودکان غزه گرسنه هستند، خانواده‌ها به اجبار آواره می‌شوند و ساکنان آن در وضعیت وحشت زندگی می‌کنند».

