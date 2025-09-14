آنروا:
غزه کاملا ویران شده است
آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که تخریب در نوار غزه به سطح فاجعهباری رسیده است.
در بیانیه این آژانس آمده است: «نوار غزه کاملا نابودو به یک بیابان تبدیل شده است و به نظر میرسد که غیرقابل سکونت شود».
این آژانس افزود: «کودکان غزه گرسنه هستند، خانوادهها به اجبار آواره میشوند و ساکنان آن در وضعیت وحشت زندگی میکنند».