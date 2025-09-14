خبرگزاری کار ایران
لغو سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به ابوظبی از سوی امارات

گزارش‌های رسانه‌های عبری زبان حاکی از آن است که امارات سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به ابوظبی را لغو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از عربی ۲۱، گزارش‌های رسانه‌های عبری زبان حاکی از آن است که امارات سفر «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ابوظبی را لغو کرد.

امارات سفر نتانیاهو را مشروط به تعیین موعد جدیدی تنها پس از اعلام آتش بس در نوار غزه کرده است.

شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این سفر که ماه‌ها برای آن برنامه ریزی شده بود، به دلیل مخالفت امارات با استقبال از نتانیاهو در سایه تداوم عملیات نظامی در غزه ناکام ماند.

این شبکه بیان کرد که ابوظبی توضیح داده هرگونه دیدار بلندپایه در حال حاضر غیر ممکن است و تعیین موعد جدید در گرو پایان جنگ است.

