درخواست السودانی برای تشکیل ائتلاف نظامی اسلامی علیه اسرائیل

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق امروز -یکشنبه- خواستار تشکیل ائتلاف نظامی اسلامی برای مقابله با تهدید اسرائیل شد.

السودانی در اظهاراتی گفت: «تجاوز اسرائیل به قطر یک رویداد تکان دهنده و نقض همه قوانین و هنجارهای بین‌المللی است».

وی تاکید کرد: «تجاوز اسرائیل تجاوز به یک کشور برادر و تهدیدی برای امنیت همه کشورهای منطقه است و رویکرد تهاجمی دولت جنایتکار اسرائیل را تأیید می‌کند».

نخست وزیر عراق خواستار اعلام ائتلاف سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورهای اسلامی شد و تاکید کرد: «هیچ چیز مانع از تشکیل ائتلاف کشورهای اسلامی در قالب یک نیروی دفاعی امنیتی مشترک نیست».

وی تاکید کرد که کشورهای عربی و اسلامی اهرم‌های زیادی دارند که می‌توانند برای مقابله با تجاوز اسرائیل که به قطر محدود نخواهد شد، از آنها استفاده کنند.

السودانی تصریح کرد که دولت اسرائیل همه چیز را دست کم گرفته است و آنچه بیش از دو سال است در غزه اتفاق می‌افتد، کشتار سیستماتیک است.

