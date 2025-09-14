خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست السودانی برای تشکیل ائتلاف نظامی اسلامی علیه اسرائیل

درخواست السودانی برای تشکیل ائتلاف نظامی اسلامی علیه اسرائیل
کد خبر : 1685770
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف نظامی اسلامی علیه اسرائیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق امروز -یکشنبه- خواستار تشکیل ائتلاف نظامی اسلامی برای مقابله با تهدید اسرائیل شد.

السودانی در اظهاراتی گفت: «تجاوز اسرائیل به قطر یک رویداد تکان دهنده و نقض همه قوانین و هنجارهای بین‌المللی است».

وی تاکید کرد: «تجاوز اسرائیل تجاوز به یک کشور برادر و تهدیدی برای امنیت همه کشورهای منطقه است و رویکرد تهاجمی دولت جنایتکار اسرائیل را تأیید می‌کند». 

نخست وزیر عراق خواستار اعلام ائتلاف سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورهای اسلامی شد و تاکید کرد: «هیچ چیز مانع از تشکیل ائتلاف کشورهای اسلامی در قالب یک نیروی دفاعی امنیتی مشترک نیست». 

وی تاکید کرد که کشورهای عربی و اسلامی اهرم‌های زیادی دارند که می‌توانند برای مقابله با تجاوز اسرائیل که به قطر محدود نخواهد شد، از آنها استفاده کنند.

السودانی تصریح کرد که دولت اسرائیل همه چیز را دست کم گرفته است و آنچه بیش از دو سال است در غزه اتفاق می‌افتد، کشتار سیستماتیک است. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی