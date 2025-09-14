به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که دانمارک موضع خصمانه خود نسبت به روسیه را با توافق به میزبانی از مرکز تولید تسلیحات برای ارتش اوکراین، نشان داد.

زاخارووا روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی، برنامه‌های «کپنهاگ» برای ایجاد یک مرکز تولید سوخت جامد موشک برای موشک‌های کروز دوربرد فلامینگو اوکراین را محکوم کرد. مراکزی که به گفته مقامات اوکراینی می‌تواند تا «سیبری» را هدف قرار دهد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه این موشک‌ها قرار است تا به عمق خاک روسیه حمله کنند، افزود: «دانمارک اولین کشور از حامیان رژیم تروریستی کی‌یف است که خاک خود را برای تولید قطعات سلاح برای استفاده در نبرد علیه شهرهای آرام کشورمان فراهم می‌کند».

انتهای پیام/