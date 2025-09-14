به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری کره جنوبی «یونهاپ» امروز-یکشنبه- گزارش داد که «چو هیون» وزیرخارجه کره جنوبی در هفته جاری به چین سفر و با «وانگ یی» همتای چینی دیدار خواهد کرد.

بر اساس گزارش، در جریان سفر به پکن در حدود چهارشنبه، چو قرار است تا با «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور کره جنوبی درباره حضور احتمالی در نشست همکاری‌های اقتصادی های آسیا-پاسیفیک در کره جنوبی گفت‌وگو کنند.

این اولین سفر چو به چین از زمان انتصاب به عناون وزیرخارجه کره جنوبی در ماه ژوئن است.

