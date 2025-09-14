خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یونهاپ گزارش داد:

وزیرخارجه کره جنوبی به چین سفر می‌کند

وزیرخارجه کره جنوبی به چین سفر می‌کند
کد خبر : 1685706
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه کره جنوبی درهفته جاری به چین سفر و با مقامات این کشور دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری کره جنوبی «یونهاپ» امروز-یکشنبه- گزارش داد که «چو هیون» وزیرخارجه کره جنوبی در هفته جاری به چین سفر   و با «وانگ یی» همتای چینی دیدار خواهد کرد.

بر اساس گزارش، در جریان سفر به پکن در حدود چهارشنبه، چو قرار است تا  با «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور کره جنوبی  درباره حضور احتمالی در نشست همکاری‌های اقتصادی های آسیا-پاسیفیک در کره جنوبی گفت‌وگو کنند. 

این اولین سفر چو به چین از زمان انتصاب به عناون وزیرخارجه کره جنوبی در ماه ژوئن است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی