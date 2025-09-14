به گزارش ایلنا به نقل از یدیعوت احارونوت، «وندی شرمن»، معاون وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت که نگران سرنوشت دموکراسی در ایالات متحده و اسرائیل است.

شرمن، معاون اول «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه دولت «جو بایدن»، رئیس جمهور پیشین آمریکا، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل را سرزنش و دوره ۷ اکتبر تاکنون را دوره‌ای بسیار وحشیانه توصیف کرد.

شرمن طی اظهارات بی اساسی مدعی شد: «این وضعیت را جنبش حماس در هفتم اکتبر ایجاد کرد اما عدم کمک به غیرنظامیان در غزه نسل به نسل افرادی را ایجاد خواهد کرد که ممکن است حملات تروریستی بیشتری انجام دهند».

وی در پاسخ به اتهاماتی از درون دولت بایدن مبنی بر اینکه نتانیاهو مانع انجام توافق‌ها می‌شود و جنگ را طولانی‌تر کرده است، گفت: «بله متأسفانه، من تعجب نمی‌کنم. فکر می‌کنم او از قدرتی که دارد لذت می‌برد و خودش را متقاعد می‌کند که کار درست را انجام می‌دهد».

شرمن با اشاره به تظاهرات گسترده برای بازگرداندن اسرای اسرائیلی ابراز امیدواری کرد که اوضاع در جهت متفاوتی حرکت کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دموکراسی در آمریکا گفت: «این بدون شک چالش‌برانگیزترین دوره زندگی من است. خطرهای ناشی از واقعیت فعلی را نمی‌توان دست‌کم گرفت. نهادهایی که قرار است از دموکراسی محافظت کنند، نه تنها در حال شکست بلکه در حال فروپاشی هستند».

شرمن در مورد مسئله فلسطین گفت: «راه حل دو کشوری که به آن اعتقاد داریم از دست رفته است. این فرصت در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون از دست رفت. آن لحظه از دست رفت و دیگر بازیابی نشد».

شرمن با انتقاد مستقیم از نتانیاهو گفت: «این قطعا دیدگاه یک نخست وزیر نیست و من بسیار نگرانم. مردم غزه گرسنه و آواره هستند، گروگان‌ها بازنگشته‌اند و هیچ چشم‌اندازی برای آتش‌بس یا صلح وجود ندارد».

انتهای پیام/