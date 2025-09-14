خبرگزاری کار ایران
نتیجه‌گیری درباره حادثه لهستان مستلزم اطلاعات بیشتری است

وزیر خارجه آمریکا گفت که جزئیات بیشتری برای نتیجه‌گیری درباره حادثه ورود پهپاد روسی به حریم هوایی لهستان نیاز است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا گفت که ‌واشنگتن‌ خواستار دریافت اطلاعات بیشتری درباره حادثه پهپادی در لهستان است و پیش از رسیدن به نتیجه گیری با متحدان خود مشورت می‌کند.

روبیو گفت: «شکی نیست که آن پهپادها عمدا  پرتاب شده‌اند. سوال این است که آیا هدف از پرتاب این پهپادها ورود به لهستان بوده است یا خیر. بخصوصا، اگر چنین باشد و   اگر شواهد ما را به آنجا برساند، بدیهی است که این یک اقدام بسیار تنش‌زا است. تعدادی احتمال دیگر نیز وجود دارد، اما فکر می‌کنم قبل از تصمیم‌گیری‌های مشخص، دوست داریم همه حقایق را بدانیم و با متحدان خود مشورت کنیم».

وزیر خارجه آمریکا همچنین حادثه پهپاد در لهستان را خطرناک و غیرقابل قبول توصیف کرد.

 

