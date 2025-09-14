وزیر خارجه مصر:
طرح آوارگی مردم فلسطین از دروازه مصر عملی نخواهد شد
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر تاکید کرد که روابط مصر و آمریکا استراتژیک است و کمکهای نظامی یکی از ارکان این رابطه است.
عبدالعاطی تاکید کرد که کمکهای نظامی ایالات متحده را نماد و تجسم روابط استراتژیک است و صرف عددو رقم نیست.
وی با اشاره به کنگره ایالات متحده گفت: «آخرین نسخههای منتشر شده توسط مجلس نمایندگان برای اولین بار در سالهای اخیر، بدون قید و شرط بودند».
عبدالعاطی تاکید کرد که این نشانهای از قدرت رابطه با ایالات متحده به ویژه دولت جدید فعلی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا است.
وی افزود: «دولت ترامپ، حتی قبل از تصدی سمت، اعتبار و رهبری فشاری را که منجر به توافق ۱۹ ژانویه در نوار غزه شد، داشت، تکرار این امر با توجه به تحولات و اظهارات اخیر او بعید نیست».
عبدالعاطی گفت: «ترامپ خود را به عنوان مرد صلح معرفی میکند و این چیزی است که ما روی آن حساب میکنیم. این یک موضوع بسیار مهم است و ما او را تشویق میکنیم که واقعا مرد صلح باشد و به آنچه اسلافش در دستیابی به آن شکست خوردند، در رابطه با راهحل دو کشوری و رفع بیعدالتی تاریخی که بیش از ۷۵ سال بر مردم فلسطین تحمیل شده است، دست یابد».
وی تاکید کرد که طرح آوارگی قطعا از طریق دروازه مصر اتفاق نخواهد افتاد.