سیل در پاکستان بیش از ۱۰۰ کشته برجای گذاشت
جاری شدن سیل در پاکستان دستکم ۱۰۱ کشته بر جای گذاشت و زندگی بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را تحت تاثیر قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات استانی مدیریت بحران پاکستان اعلام کردند که دستکم ۱۰۱ تن در جریان سیل در استان «پنجاب» پاکستان جان خود را از دست دادند.
«نبیل جاوید» کمیسیونر امداد در گزارشی گفت که این حادثه که بزرگترین حادثه تاریخ پنجاب است که ۴هزار ۷۰۰ روئستا را زیر آب برده و زندگی ۴میلیون و ۵۷۰ هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است.
«عرفان علی کاثیا» مدیرکل مدیریت بحران گفت که عملیاتهای امداد و نجات در حال انجام است.