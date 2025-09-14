خبرگزاری کار ایران
برگزاری نشست مقدماتی وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه
کد خبر : 1685615
نشست مقدماتی وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه صبح امروز -یکشنبه- برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نشست مقدماتی وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی صبح امروز -یکشنبه- در دوحه برگزار خواهد شد.

این نشست در آستانه اجلاس سران کشورهای عربی و اسلامی که قرار است فردا برگزار شود، برگزار خواهد شد. 

«ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که این اجلاس پیش‌نویس بیانیه‌ای درباره حمله اسرائیل به کشور قطر را که در جلسه مقدماتی اجلاس ارائه خواهد شد، مورد بحث قرار خواهد داد.

 

